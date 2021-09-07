Düzce'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Balatlı köyünde H.S'ye ait ev ve bahçesine operasyon düzenleyen ekipler, 14 kök Hint keneviri ve 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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