Evde ve bahçede yapılan aramada, 291 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek

Kaynak: AA

Gümüşova, Hisarcık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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