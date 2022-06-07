Düzce'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

07.06.2022 15:34
Düzce'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Narkotik köpeğinin de katılımıyla eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli N.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Evde ve bahçede yapılan aramada, 291 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Gümüşova, Hisarcık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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