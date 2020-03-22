Düzce'de, 'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de, 'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı - Son Dakika

Düzce'de, 'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı

6 saat önce

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı.

Düzce'de, 'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı, System.String[]

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:15 Kaynak: DHA

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