Düzce'de evlerden toplanacak atık ilaçlar bertaraf edilecek - Son Dakika
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Düzce'de evlerden toplanacak atık ilaçlar bertaraf edilecek

18.05.2022 17:17
Düzce'de evlerden toplanacak atık ilaçlar bertaraf edilecek

Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" kampanyası çerçevesinde hanelerden atık ilaçların toplanması amacıyla Eczacılar Odası Şubesi ile iş birliği başlattı.

Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" kampanyası çerçevesinde hanelerden atık ilaçların toplanması amacıyla Eczacılar Odası Şubesi ile iş birliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projeyle hem doğanın hem de çevre ve insan sağlığının korunarak, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışmayla Eczacılar Odası Düzce Şubesi ile ilk etapta belirlenen 5 eczaneye "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtımı gerçekleştirildi.

Evlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıkları buralarda toplanacak ve Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi'nde bertaraf edilecek.

Vatandaşlara atık ilaçlarını belirtilen eczanelere teslim etmeleri çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Düzce, İlaç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de evlerden toplanacak atık ilaçlar bertaraf edilecek - Son Dakika
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