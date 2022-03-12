Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı - Son Dakika
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Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

12.03.2022 15:21

Düzce'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı.

Düzce'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı.

Akçakoca ilçesinde Efe V. (23), aralarında husumet olduğu belirtilen Neşet Ö. (43) ve Şengül Ö. (40) çiftinin Yalı Mahalle Fandere Sokak'taki evlerine gelerek kapıyı kırıp içeri girdi.

Kısa süreli arbedenin ardından Efe V'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu çift yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet Ö. ve Şengül Ö'nün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Efe V, ilçe merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı
Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı
Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı
Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

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Münir Karaloğlu, Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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