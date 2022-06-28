Düzce'de evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı - Son Dakika
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Düzce'de evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı

28.06.2022 06:46
Düzce'de evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dere yataklarındaki evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dere yataklarındaki evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı.

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar, Yılgın ve Tıraşlar köyündeki dere yataklarının yükselmesinin ardından evlerinden güvenli bölgeye tahliye edilen 17 haneden 43 vatandaşa destek oluyor.

Arazi araçlarıyla ulaşımın zor olduğu köylere gelen ekipler, vatandaşlara battaniye dağıttı.

Yağcılar Köyü Muhtarı Özkan Gül, AA muhabirine, akşam saatlerinde sağanağın şiddetini artırdığını söyledi.

Derenin taşarak köprüyü aştığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Köyde dere yataklarında bulunan evleri tahliye ettik. Vatandaşları daha güvenli bölgeye aldık. Yağmur şiddetini artırdıktan sonra su biraz daha çekildi. Sonra AFAD'a bilgi verdik. AFAD ekipleri evinden tahliye olan vatandaşlarımızın isteklerini sordu. Onların ihtiyaçlarını giderdik. Heyelan tehlikesi bulunan bir evde yaşayan vatandaşları da güvenli bölgeye aldık. Şu an yağmur şiddetini azalttığı için dere yatakları güvenli hale geldi. Sağanak uyarısı devam ettiği için teyakkuzda bekliyoruz. Ekipler de bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Köyümüzde 5 haneyi güvenli bölgeye aldık."

Vatandaşlardan Emine Kuşçu ise yağışın birden su çoğaldığını belirterek, "Dört gündür yağmur yağıyor. Su çoğalınca ben de akşam korktum yukarıya doğru çıktım. Çok şükür evimizi su basmadı. Yağmur şiddetli geldi su bir anda bastırdı. Oradan ayrıldım şu anda eltimde kalıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Özkan Gül, Düzce, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı - Son Dakika
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