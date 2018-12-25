Son Dakika Haberleri: Düzce'de "Ezan Okuma" Sonuçlandı

Düzce'de "Ezan Okuma" Sonuçlandı

1 saat önce

Düzce İmam Hatip Liseleri arası Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın il finali yapıldı.

Düzce'de
Düzce İmam Hatip Liseleri arası Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın il finali yapıldı.

Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan ezan okuma yarışmasında 7 öğrenci yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ve kurum amirlerinin katılımı ile düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kur'an tilaveti ile devam eden program jüri üyelerinin belli olmasının ardından genç öğrencilerin ezan okuma yarışmasına geçildi.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumayeri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gölyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gümüşova Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, jüri karşından ezan okudu.

Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ilahiler seslendirilerek, semazen gösterisi yapıldı.

Oylamaların yapılmasının ardından Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Nazmi Gülbahar birinci, Cumayeri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gürkan Baştimar ikinci, Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarık Soylu üçüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:36 Kaynak: AA

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