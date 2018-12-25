Düzce'de "Ezan Okuma" Sonuçlandı

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İmam Hatip Liseleri arası Genç
Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın il finali yapıldı. Yığılca
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan ezan okuma yarışmasında 7 öğrenci yarıştı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ve kurum amirlerinin katılımı ile düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Kur'an tilaveti ile devam eden program jüri üyelerinin belli olmasının ardından genç öğrencilerin ezan okuma yarışmasına geçildi. Akçakoca
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumayeri
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çilimli
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gölyaka
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gümüşova Borsa İstanbul
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, jüri karşından ezan okudu.
Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ilahiler seslendirilerek, semazen gösterisi yapıldı.
Oylamaların yapılmasının ardından Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Nazmi Gülbahar birinci, Cumayeri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gürkan Baştimar ikinci, Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarık Soylu üçüncü oldu.