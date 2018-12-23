Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fabrika Yangını

Düzce'de Fabrika Yangını

43 dakika önce

Düzce'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de Fabrika Yangını, System.String[]
Düzce'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyü mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:31 Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:14:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fabrika Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]