Düzce'de Fabrika Yangını
43 dakika önce
Düzce'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce
'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı
ilçesi Üçköprü köyü mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:31 Kaynak: AA
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