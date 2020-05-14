Düzce'de fabrika yangını söndürüldü - Son Dakika

Ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Bacadan dumanların yükseldiğini gören işçiler, yangına müdahale etti.

Beyköy beldesinde bulunan Düzce 1. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri üreten fabrikanın silo bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce 'de bir orman ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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