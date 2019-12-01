Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına Kocaeli, Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlimiz 1. OSB'de bulunan fabrikada akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdüren ve çevre illerden destek veren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.