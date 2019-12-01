Son Dakika Haberleri: Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son Dakika Güncel Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

6 saat önce

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor, System.String[]

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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