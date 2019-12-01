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Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
6 saat önce
Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:04 Kaynak: AA
Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.
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