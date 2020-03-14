Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı - Son Dakika

Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı

6 saat önce

Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı.

Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne ise kucağına aldığı çocuğundan bir an olsun ayrılmadı.

Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine seyretmekte olan Sedat M.'nin kullandığı 34 BFV 274 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Gülşah K. İdaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşah K.'nın kullandığı otomobilde önünde seyretmekte olan Salih M.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak refuj bariyerlerine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler, Sedat M., Gülşah K., ile yolculardan Necibe K., Fatma K. ile bebek Ali K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Bebeğini kucağından indirmedi

Diğer taraftan kaza yapan sürücülerden Gülşah K. ilk müdahalesi yapılırken bebeği Ali K.'yı bir an kucağından bırakmadı. Müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri de oyuncaklarla bebeği oyalamaya çalıştılar.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı

TEM Otoyolu, Düzce, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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