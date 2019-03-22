Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fetö'nün "Avukat Yapılanması" Davasında Karar

Düzce'de Fetö'nün "Avukat Yapılanması" Davasında Karar

45 dakika önce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "avukat yapılanması"na ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Düzce'de Fetö'nün
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "avukat yapılanması"na ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Teoman Yaman, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Savunma yapan sanık Yaman, daha önce 13 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirtti. Bir önceki celsede örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit tutanağı göz önüne alınarak tutuklandığını aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Hakkımda ifadesi bulunan örgütün 'il abiliğini' yapmış olan A.A. 'Teoman Yaman bana cemaatte kullanılan gizli haberleşme sistemini sordu. (Böyle gizli programları yüklemeyin, kullanmayın.) dedi. Bu kişinin ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum.' diyor. Ben ByLock kullanmadım."

Yaman, hakkında hazırlanan tutanağı kabul etmediğini söyleyerek, tahliyesini istedi.

Diğer sanıkları ve avukatları da dinleyen heyet, karar için duruşmaya yaklaşık yarım saat ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yaman'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, sanığın tahliyesine hükmetti.

Sanık Hasan Çabuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, sanık Süleyman Hilmi Şirin'e de "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıklar M.Ç, H.Y. ve A.A'nın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca firari sanık Mehmet Yaşar'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:14 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak İzlenme Oranları Düşen Çocuklar Duymasın Hakkında Kanal D'den Şaşırtan Karar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 20:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fetö'nün "Avukat Yapılanması" Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]