Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fetö'nün "Mahrem İmamları" Davası

Düzce'de Fetö'nün "Mahrem İmamları" Davası

1 saat önce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce'de Fetö'nün
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.


Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TSK bünyesindeki örgütle iltisaklı askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen 16 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: AA

TSK, Düzce, Güncel
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