Düzce'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün içinde Bölge Talebe Sorumlusu oldukları öne sürülen 3 kişi, İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:54 Kaynak: DHA
DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün içinde Bölge Talebe Sorumlusu oldukları öne sürülen 3 kişi, İstanbul
ve Karabük
'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Düzce
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Düzce Üniversitesi
'nde daha önce öğrenci olan ve örgüt yapılanması içerisinde Bölge Talebe Sorumlusu oldukları iddia edilen, aynı zamanda da örgütün gizli haberleşme ağı 'bylock' kullandıkları tespit edilen B.T.M, A.K ve Y.Y yakalanarak gözaltına alındı.
3 kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü
'nde ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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