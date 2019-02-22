Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fetö Soruşturmasında 3 Asker İçin Yakalama Kararı

Düzce'de Fetö Soruşturmasında 3 Asker İçin Yakalama Kararı

1 saat önce

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce'de Fetö Soruşturmasında 3 Asker İçin Yakalama Kararı, System.String[]
DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt üyeleri hakkında yakalama kararı verildi. Ankara, Kayseri ve Van'da görev yapan 3 muvazzaf askerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:43 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:24:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fetö Soruşturmasında 3 Asker İçin Yakalama Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]