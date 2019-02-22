Düzce'de Fetö Soruşturmasında 3 Asker İçin Yakalama Kararı
1 saat önce
DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt üyeleri hakkında yakalama kararı verildi. Ankara, Kayseri ve Van'da görev yapan 3 muvazzaf askerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:43 Kaynak: DHA
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