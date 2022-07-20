DÜZCE'DE FINDIĞA ALTERNATİF KARPUZ ÜRETİMİNDE HEDEF 5 BİN TON

DÜZCE'de fındığa alternatif olarak yetiştirilen karpuzun hasadına başlandı. Bu yıl 5 bin ton karpuz rekoltesi hedeflediğini belirten Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, 1 dönümden 5 ton karpuz çıkar. Bugün kilogramı 5 lira. Çiftçimiz 1 dönüm araziden 25 bin lira gelir elde edebilir dedi.

Kentin fındığa dayalı tarımına alternatif olarak 3 yıldır ekimi yapılan karpuzun hasadına başlandı. Bu yıl 5 bin ton karpuz elde edilmesi hedefleniyor. Tezgahta yerini alan Düzce karpuzu, kilosu 5 liradan satışa çıktı.

Karpuzun Düzce için iyi bir alternatif ürün olduğunu belirten Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, üretimin daha da artırılması için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Toprağı nedeniyle Düzce karpuzunun aromasının farklı olduğunu ifade eden Öztürk, Düzce karpuzunun aroması artık fark edilmeye başlandı. Düzce'de başka alternatif ürün aramaya gerek yok. 1 dönümden 5 ton karpuz çıkar. Bugün kilogramı 5 lira. Çiftçimiz 1 dönüm araziden 25 bin lira gelir elde edebilir. Bununla ilgili Tarım İl Müdürlüğü ile ziraat odaları çalışma yapmalı. Böylelikle çiftçilere alternatif bir ürün sunmuş oluruz. Düzce'de tahminen 5 bin ton karpuz üretimi yapılıyor. Çiftçilerimize büyük bir gelir sağlamaktadır dedi.

KARPUZUN ÖZELLİĞİ TOPRAĞINDAN

Karpuz üreticisi İrfan Hatip ise Düzce karpuzunun özelliği, tohumundan çok toprağındandır. Düzce toprağının özellikleri, karpuza yansıyor. Herhangi bir tohum ekilse de Düzce'nin özelliklerine sahip olur. 18 Temmuz itibarıyla hasada başladık. Kilosu 5 liradan satılacak diye konuştu.