Düzce'de fındık bahçesinde pat pat kazası: 1 ölü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık bahçesinde çapa yaparken "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarklarına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vedat Patlak (23) Aksaklar Köyüne bağlı Mehmet Mahallesi'nde çapa yapmak için fındık bahçesine gitti.

Patlak, bahçede çapa yaptığı sırada "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarklarına sıkıştı. Köy sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kazanın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Patlak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Patlak'ın naaşı, jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Patlak'ın 1 yıllık evli olduğu ve 3 aylık çocuğunun bulunduğu öğrenildi.