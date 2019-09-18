Son Dakika Haberleri: Düzce'de fındık bahçesinde yangını
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Düzce'de fındık bahçesinde yangını

1 saat önce

Düzce'de çıkan yangında 2 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.

Düzce'de fındık bahçesinde yangını, System.String[]

Düzce'de çıkan yangında 2 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Güneşli Sokak girişinde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede 2 dönümlük bir alana yayılan yangın, bahçe kenarında bulunan evlere sıçramadan ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alındı.

Yangında fındık bahçesi zarar gördü.

Konuralp, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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