Düzce'de fındık bahçesinde yangını
1 saat önce
Düzce'de çıkan yangında 2 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Düzce'de çıkan yangında 2 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Güneşli Sokak girişinde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede 2 dönümlük bir alana yayılan yangın, bahçe kenarında bulunan evlere sıçramadan ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alındı.
Yangında fındık bahçesi zarar gördü.
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