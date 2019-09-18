Düzce'de fındık bahçesinde yangını

Düzce'de çıkan yangında 2 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Güneşli Sokak girişinde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede 2 dönümlük bir alana yayılan yangın, bahçe kenarında bulunan evlere sıçramadan ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alındı.

Yangında fındık bahçesi zarar gördü.