Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (25) idaresindeki 81 KE 871 plakalı otomobil, Arabacı köyünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.A. ile yanında bulunan E.K. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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