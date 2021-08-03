Üye Girişi
Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak - Son Dakika

Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak

03.08.2021 11:26
Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak, System.String[]

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın hasat tarihleri belli oldu.

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın hasat tarihleri belli oldu. İlk hasat sahil kesimlerde 9 Ağustosta başlayacak.

Düzce'de fındık hasat tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, yapılan arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2021 yılı fındık hasat tarihlerini bildirdi. Buna göre il genelindeki hasat tarihleri şu şekilde olacak; Sahil kesimlerde 0 ile 250 metre arası rakım olan bölgelerde 9 Ağustos 2021, Orta kesim 250 ile 500 metre arası rakım bölgelerde 15 Ağustos 2021 ve Yüksek kesim 500 metreden yukarı rakımlarda 19 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

İl Müdürü Çiçek hasat başlamadan önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılması gerektiğini belirterek "Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Üreticilerimiz tarafından fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hakim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.

Çiçek, fındıkta hasat olgunluğu kriterlerini ise şu şekilde bildirdi; "Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları, Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması, Sert meyve kabuğunun ¾ oranında kızarması ve iç fındığın kendine has sertlik ve tadını alması, Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman meyvelerin ¾'ünün daldan dökülmesi, Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi."

Üreticilerin fındık hasadı esnasında dikkat etmesi gereken ile ilgili bilgiler veren Çiçek "Fındığın en iyi hasat edilme şekli dalları silkelemek suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir" dedi.

"Toplanan fındıkları çuvalda bekletmeyin"

Fındığın iyice kurutulması gerektiğini işaret eden Necdet Çiçek "Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır. İhraç edilen aflatoksinli fındıklar dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle hem sanayicimiz hem de üreticilerimiz zarar göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülke ekonomimiz zarara uğrayacaktır. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir. Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için açıklanan hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak
Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak
Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak

Fındık, Tarım, Hasat, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan 10:29 Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi" Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı 10:22 Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı 09:56 Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı
İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var 09:49 İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi 09:45 Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi         
11:34
Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor         
11:26
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti         
11:16
1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu 1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu         
10:39
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu         
09:58
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:48
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı         
08:29
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde         
06:04
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı         
19:43
Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu         
11:08
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 11:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement