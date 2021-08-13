Üye Girişi
Düzce'de fındık hasadına başlandı - Son Dakika

Düzce'de fındık hasadına başlandı

13.08.2021 11:01
Düzce'de fındık hasadına başlandı, System.String[]

Düzce'de fındığın hasadına kentin alçak kesimlerinde başlandı.

Düzce'de fındığın hasadına kentin alçak kesimlerinde başlandı.

Sabah erken saatlerde bahçeye işçilerle birlikte gelen arazi sahipleri, akşam saatlerine kadar toplanan fındığı harmanda çotanağıyla güneşte kurutuyor.

Kentte 63 bin hektar alanda üretilen fındığın yüzde 90'ı işlenerek ihraç ediliyor.

Kalitesiyle özellikle çikolata üreticilerinin tercihi olan Batı Karadeniz fındığının eylül sonua kadar toplanarak satışa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Kentte orta ve yüksek kesimlerde ise 15-19 Ağustos'ta üreticinin fındık hasadına başlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, AA muhabirine, fındık hasadının alçak kesimlerde başladığını ve üreticinin tam vaktinde hasat yapmasının kalite açısından iyi olacağını söyledi.

Fındık rekoltesinin geçen yıla göre daha iyi olacağını aktaran Çiçek, "İlimizde işlenebilir tarım alanının yüzde 85'i fındık arazisi ve üretim olarak 5'inci, ekim alanı olarak da 6'ncı sıradayız. Fındık bu nedenle hem ilimiz hem de ülkemiz adına önemli bir ürün. Bizler ilimizde ve ilçelerimizde gerekli saha çalışmalarını yaptık ve bunu da çiftçimize duyurduk. Geçen seneye göre bu sene fındık alım oranı çok daha yüksek olacaktır. Üreticimizin de bu anlamda fındığı tam döneminde toplaması yararlı olacaktır." diye konuştu.

"Erken hasat kalite ve verimde ciddi düşüşler yaşatacaktır"

Çiçek, erken hasadın kalite ve verimde düşüşe sebep olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız saha incelemelerinin ardından 0-250 metre yükseklikteki arazilerimiz için fındık toplama başlangıcını 9 Ağustos olarak belirledik. Orta kesim dediğimiz 250-500 metre yükseklikteki fındık bahçelerimiz için 15 Ağustos ve 500 metreden yüksek bahçelerimiz için 19 Ağustos'u fındık toplamak için başlangıç tarihleri belirledik. Bu konularda çiftçimizin dikkatli olması lazım. Erken hasat kalite ve verimde ciddi düşüşler yaşatacaktır. Ülkemiz için önemli bir ürün olduğu için ihracatta fındığın problem yaşamaması için kalite çok önemlidir. Ayrıca fındığın depolanması konusunda da dikkat edilmesi lazım. Fındığın küflenmemesi çok önemlidir. Fındığımızı güzel kuruttuktan sonra uygun depolama alanları oluşturup pazara hazır hale getireceğiz.

Çiçek, bu ay sonu itibarıyla bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın harmana gireceğini kaydetti.

Fındık, Tarım, Hasat, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de fındık hasadına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi 11:59 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu 11:41 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı 11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı 09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:57 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi         
12:13
Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu         
12:01
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize         
11:58
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı         
11:22
28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı 28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı         
11:14
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 12:30:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de fındık hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement