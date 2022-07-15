İl Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde Bolu 'da kamu kurumunda yönetici olarak çalışan ve FETÖ'nün Bolu'daki sözde yöneticilerinden biri olduğu belirtilen A.A'nın, Akçakoca'da bir adreste saklandığını belirledi.

Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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