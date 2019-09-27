Son Dakika Haberleri: Düzce'de fırıncılara hijyen eğitimi verildi
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Düzce'de fırıncılara hijyen eğitimi verildi

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, Düzce'deki fırın işletmecilerine eğitim verildi.

Düzce'de fırıncılara hijyen eğitimi verildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, Düzce'deki fırın işletmecilerine eğitim verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Fırıncılar Esnaf Odası iş birliğinde hazırlanan program çerçevesinde, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında çalışan kişilere temel gıda hijyeni konusunda eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitimde fırınlarda insan sağlığına ve besleme amacına uygun ekmek üretimi için gerekli olan iş yeri, ekipman ve personellerin kişisel temizliğiyle ilgili her türlü kirliliğin en iyi şekilde uzaklaştırılabilmesi için gerekli temizlik ürünlerinin kullanımı ve muhafazasında dikkat edilecek kurallar hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Eğitim sonunda yapılan sınava giren 141 kişinin "Hijyen Eğitim Belgesi" almaya hak kazandığı ve eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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