Düzce'de Fırında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
Düzce'de fırında çıkan bıçaklı kavgada askerden yeni geldiği öğrenilen genç hayatını kaybetti.
Düzce
'de fırında çıkan bıçaklı kavgada askerden yeni geldiği öğrenilen genç hayatını kaybetti.
Olay, Düzce merkeze bağlı Çerkeztaşköprü köyünde bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fırında çalışan A.K. (18) ile Akın Kovan (22) arasında dün sabah bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fırından ayrılan A.K., gece tekrar fırına geldiğinde sopayla vurduğu Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçakladı. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kovan'ın cesedi Adli Tıp
Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri kaçan A.K.'nğn yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:17 Kaynak: İHA
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