Düzce'de fırınlarda ramazan denetimleri sürüyor - Son Dakika

Ramazanın vazgeçilmezi pidelerin gramajı ve yapımında kullanılan malzemeleri inceleyen ekipler, temizlik ve hijyen konusunda eksiklik gördüğü fırınları uyardı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınlarda pide gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

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