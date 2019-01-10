Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fırtına Kamelyaların Çatılarını Uçurdu

Düzce'de Fırtına Kamelyaların Çatılarını Uçurdu

16 dakika önce

Düzce'de yaşanan kuvvetli fırtına bir iş yerinin çatılarını uçurdu.

Düzce'de Fırtına Kamelyaların Çatılarını Uçurdu, System.String[]
Düzce'de yaşanan kuvvetli fırtına bir iş yerinin çatılarını uçurdu.

Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyünde faaliyet gösteren Fatih Gedik'e ait bir restoranda, kuvvetli fırtınada kamelya bölümünde bulunan 3 çatı uçtu.

Çatılar, yaklaşık 50 metre sürüklenirken, işletmenin diğer bölümlerinde de maddi hasar oluştu.

Gedik, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınadan olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Uyarı yapılmıştı ama bu kadar olacağını tahmin etmedik. Eğer fırtınanın şiddeti böyle devam ederse diğer kamelyalarımız da uçup gidecek. Çok şükür can kaybı yaşanmadı, çıkan fırtına maddi hasara yol açtı." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Güncel
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