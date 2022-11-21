Fiyatı 10 liraya düşen hamsi yoğun rağbet görüyor - Son Dakika
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Fiyatı 10 liraya düşen hamsi yoğun rağbet görüyor

21.11.2022 19:16

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü. Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor.Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun rağbet gösteriyor.Balıkçı Ünsal Yerlikaya, AA muhabirine, hamsinin bir gün önce 30 liradan satıldığını belirterek, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Yetişen alacak, pişirecek, tavasını yapacak, dolabına atacak. Fiyat çıkar mı bilmiyorum." dedi.Hamsinin kapış kapış gittiğini dile getiren Yerlikaya, "Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyatı 10 liraya düşen hamsi yoğun rağbet görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiyatı 10 liraya düşen hamsi yoğun rağbet görüyor - Son Dakika
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