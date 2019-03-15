Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fuhuş Operasyonu

Düzce'de Fuhuş Operasyonu

58 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 1 aydır takip ettiği 4 kişilik fuhuş çetesi, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Düzce'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 1 aydır takip ettiği 4 kişilik fuhuş çetesi, düzenlenen operasyonla çökertildi. 8 kadını fuhuşa sürüklediği tespit çete üyelerinin adliyeye sevk edildiği sırada yakınları ise gazetecilere saldırdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 1 aydır şehir merkezide fuhuş ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 12 şahsı takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu olan D.Z., M.A., A.S. ile Türk vatandaşı D.D., K.L., M.O., H.U. ve H.H.'yi yakaladı. Yapılan soruşturmada kadınları fuhuş yapmaya zorlayan ve yer temin ettiği belirlenen Çağdaş B., Ali K., Cüneyt Y. ve Şafak S. yapılan operasyonla yakalanarak göz altına alındılar. Gözaltına alınan kadınlar zührevi hastalıklar hastanesine sevk edilirken, diğer şahıslar ise Düzce Adliyesine çıkartıldılar.

Şahıslar adliyeye çıkartılırken yakınları ise görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdılar. Şahısların yakınları polislerin araya girmesi ile adliye önünden uzaklaştırıldılar. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

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