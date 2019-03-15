Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fuhuş Operasyonu

Düzce'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

DÜZCE'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu, 8 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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DÜZCE'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu, 8 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin yakını, gazetecilere saldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Masası ekipleri, yaklaşık bir aylık takibin ardından fuhuş yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu D.Z., M.A., A.S. ile D.D., K.L., M.O., H.U. ve H.H. isimli kadınlarla, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen Çağdaş B., Ali K., Cüneyt Y. ve Şafak S. gözaltına alındı.

Kadınlar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde şüphelilerden birinin yakını gazetecilere, "Gidin FETÖ'cüleri çekin" diye bağırıp saldırdı. Polis, bu kişiyi adliyenin önünden uzaklaştırdı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:27 Kaynak: DHA

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