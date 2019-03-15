Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fuhuş Operasyonu

Düzce'de Fuhuş Operasyonu

2 saat önce

Düzce'de fuhuş operasyonuDüzce'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de fuhuş operasyonu

Düzce'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişiler adliyeye çıkarılırken, bir yakını gazetecilere saldırdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Masası ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 1 aydır devam eden takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu D.Z., M.A., A.S. ile D.D., K.L., M.O., H.U. ve H.H. isimli kadınlarla, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen Çağdaş B., Ali K., Cüneyt Y. ve Şafak S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 4 kişi ise adliyeye sevk edilirken, bir yakını gazetecilere, Gidin FETÖ'cüleri çekin diyerek saldırdı. Polis, gazetecilere saldıran kişiyi adliyenin önünden uzaklaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:27 Kaynak: DHA

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