Düzce'deki depremde bir gencin pencereden yere düştüğü anlar kameraya kaydedildi - Son Dakika
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Düzce'deki depremde bir gencin pencereden yere düştüğü anlar kameraya kaydedildi

23.11.2022 11:19

Düzce'de gece saatlerinde yaşanan 5.9'luk depremden kaçmak isterken penceren atlayan ve yere çakılan bir gencin düştüğü anlar, anbean kameralara yansıdı.

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen 5.9'luk deprem İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, pencereden atlayan vatandaşlar yaralandı. O vatandaşlardan birine ait video ise izleyenleri korkuttu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Haberiskelesi.com'da yer alan habere göre; Sabaha karşı 04.09'da meydana gelen Düzce merkezli 6.0 şiddetinde depremde panikleyen üniversite öğrencisi pencereden aşağıya düştü. Düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Sabaha karşı 04.09'da meydana gelen Düzce merkezli 6.0 şiddetinde depremde vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Bolu'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir üniversite öğrencisi deprem anında panikleyerek 3'üncü katta bulunan evinin camından düştü.

UYKUDA YAKALANINCA PANİKLEMİŞ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar çevredekilere olayı anlatan üniversite öğrencisi depreme uykuda yakalandığını ve panik anında evinin penceresini kapı zannederek aşağı düştüğünü dile getirdi.

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