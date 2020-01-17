Düzce'de geçen yılki selde ölen ikizlerin sınıfında buruk karne töreni - Son Dakika
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Düzce'de geçen yılki selde ölen ikizlerin sınıfında buruk karne töreni

6 saat önce

Düzce'de temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın sınıfında düzenlenen karne töreninde hüzün hakimdi.

Düzce'de geçen yılki selde ölen ikizlerin sınıfında buruk karne töreni, System.String[]

Düzce'de temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın sınıfında düzenlenen karne töreninde hüzün hakimdi.

Avni Akyol İlkokulu 2/B sınıfında yapılan karne töreninde, sınıf öğretmeni Elif Beytekin ve öğrenciler, Kaplan kardeşlerin sırasına çiçek bıraktı.

Daha sonra öğrencilerine karnelerini veren Beytekin, hepsini tek tek tebrik etti.

-"Sıraları hep boş kaldı"

Beytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaplan kardeşleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve eğitim dönemini onların yokluklarını hissederek geçirdiklerini söyledi.

Beytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınıfta çok aktiflerdi, çok başarılılardı, çok tatlılardı. Onları derslerimizde, etkinliklerimizde cümle kurarken, anılarımızı anlatırken bütün dönem boyunca andık. Anmaya da devam edeceğiz. Unutmayacağız, onlar bizim hep kalbimizde. Keşke onlar da şu an burada olsalardı. Onların da karnelerini veriyor olsaydık. Ama maalesef sel felaketinde kaybettiğimiz için onlara bugünü yaşatmak nasip olmadı. Karne sevincimiz buruk o yüzden. Nurlar içinde yatsınlar. Allah ailelerine sabır versin. Bizlere sabır versin. Sıraları hep boş kaldı. Onların yeri her zaman ayrı. Her özel günde alacağız. Onları unutmayacağız."

Olay

Kentte 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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