Düzce'de geçin yıl 224 bin kişi kütüphaneyi kullandı - Son Dakika

Düzce'de geçin yıl 224 bin kişi kütüphaneyi kullandı
DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de 2019 yılında 224 bin 296 kişi Düzce'de bulunan 7 farklı kütüphaneye gitti.
DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de 2019 yılında 224 bin 296 kişi Düzce'de bulunan 7 farklı kütüphaneye gitti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Düzce'de halk kütüphanelerinden ödünç verilen meteryal sayısı 96 bin 471 olarak açıklandı. Ayrıca Düzce'de ki kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı ise 34 bin 519 olarak belirlendi. Düzce'de bulunan 7 ayrı kütüphanede toplam kitap sayısı ise 131 bin 592 oldu. Düzce'de 2019 yılında ise halk kütüphanelerinin kullanıcı sayısıda belli oldu. Buna göre 2019 yılında Düzce'de ki kütüphaneleri 223 bin 296 kişi kullandı. - DÜZCE
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