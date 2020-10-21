Düzce'de geleceğe, hem nefes hem de damga vurulacak - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – 2020 yılında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Düzce İlinde göreve başlayan sözleşmeli orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarının göreve hazırlanmaları amacıyla "Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi" Bolu ve Düzce İllerimizde eş zamanlı olarak başladı.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonunda iki grup halinde ikişer gün şeklinde gerçekleştirilen eğitimlere Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Şube Müdürleri İşletme Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve orman muhafaza memurları ile eğitimci olarak Başmüfettiş Alpaslan Altındaş, Orman Genel Müdürlüğü Mühendisi Ozan Acun ve İletişim Uzmanı Emin Özdağ katıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer'in konuşması ile başlayan eğitim programı, Başmüfettiş Alpaslan Altındaş tarafından kurum aidiyeti ve kurum kültürü, Şube Müdürü Osman Koru'nun orman koruma mevzuatı, Mühendis Ozan Acun'un da sosyal medya ve algı yönetimi ve İletişim Uzmanı Emin Özdağ'ın protokol ve sosyal davranış kuralları ile etkili İletişim konuları anlatıldı. Eğitimle, katılımcıların hem kurumsal hem de özel hayatlarında başarılı olabilmeleri için doğru bir şekilde iletişim kurmayı bilmeleri, kendilerini geliştirmeleri, görev ve davranışlarını etkin bir biçimde yönetebilmeleri amaçlandı. Ayrıca, kurumun deneyimli eğiticilerinin bilgi paylaşımı ve katkılarıyla hazırlanan eğitim ile göreve yeni başlayan personelin geleceğe nefes olup damga vuracağı belirtildi. - DÜZCE