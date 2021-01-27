Düzce'de genç gönüllüler kuşlar için yuva yaptı - Son Dakika

Düzce Gençlik Merkezi Müdürlüğünden genç gönüllüler, kuşlara zorlu kış şartlarında barınma imkanı sağlamak için ahşap malzemelerden yuva yaptı.

Kuş yuvaları, gönüllüler tarafından Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezinin bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, gazetecilere, "sevgi ve merhamet timi"nin zorlu kış şartlarında kuşlara barınma imkanı sağlamak için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Merkezin bahçesindeki ağaçlara gençlerin yaptığı kuş yuvalarının asıldığını aktaran İnce, "Gençlerimiz canlı olan her türlü varlığa saygı, sevgi çerçevesinde çalışıyor. Gençlerimize emekleri için teşekkür ederim." dedi.