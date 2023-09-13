Otobüste iğrenç taciz! 15 yaşındaki genç kız, yedek şoförü böyle kayda aldı - Son Dakika

Otobüste iğrenç taciz! 15 yaşındaki genç kız, yedek şoförü böyle kayda aldı

Otobüste iğrenç taciz! 15 yaşındaki genç kız, yedek şoförü böyle kayda aldı
Son Güncelleme: 13.09.2023 14:04

Düzce'de bir genç kız, yolculuk sırasında otobüsün yedek şoförü tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız, taciz anlarını cep telefonuyla kaydederek suç duyurusunda bulundu. Polis, tacizcinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'de H.B.(15), yolculuk sırasında arka koltuğunda oturan, otobüsünün yedek şoförünün, camla koltuk arasından elini uzatarak kendisine dokunduğu anları cep telefonuyla kaydederek taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Polis, tacizcinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

ARKA KOLTUĞA OTURDU

Muğla'dan, 6 Eylül saat 21.30'da, otogardan 41 EF 729 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B., Düzce'de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu.

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ELİNİ UZATARAK DOKUNMAYA BAŞLADI

İddiaya göre yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı. Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Düzce'ye gelen genç kız, otobüsten indikten sonra yaşadıklarını yengesine anlattı. H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu. Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Muğla, Düzce, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste iğrenç taciz! 15 yaşındaki genç kız, yedek şoförü böyle kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste iğrenç taciz! 15 yaşındaki genç kız, yedek şoförü böyle kayda aldı - Son Dakika
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