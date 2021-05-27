DÜZCE'DE GENÇ KIZLAR CADDE ORTASINDA KAVGA ETTİ - Son Dakika

DÜZCE'de, 3 genç kız cadde ortasında saç başa kavga ederken, çevredekiler müdahale etti. Genç kızların kavga ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay öğle saatlerinde Düzce'nin en işlek caddelerinden olan Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan 2 genç kız ile 1 genç kız kavga etmeye başladı. Saç başa kavga eden genç kızlara çevredekiler müdahale etti. Genç kızlar birbirlerine küfürler ederken, bir vatandaş genç kızı iş yerine sokarak 2 genç kızın yanından uzaklaştırdı. Kavga sonlanırken, cep telefonu kamerasıyla yaşanan kavga görüntülendi.