Düzce'de gençler, Sarıkamış şehitlerini anlamak için soğuk havada yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de gençler, Sarıkamış şehitlerini anlamak için soğuk havada yürüyor - Son Dakika

Düzce'de gençler, Sarıkamış şehitlerini anlamak için soğuk havada yürüyor

6 saat önce

Düzce'de Bisikletçiler Kulübü üyeleri ve Düzceliler, Sarıkamış şehitlerini anma yıl dönümünde gece saatlerinde 50 kilometreyi 8 buçuk saatte yürüyerek, Düzce'yi dolaşacaklar.

Düzce'de gençler, Sarıkamış şehitlerini anlamak için soğuk havada yürüyor, System.String[]

Düzce'de Bisikletçiler Kulübü üyeleri ve Düzceliler, Sarıkamış şehitlerini anma yıl dönümünde gece saatlerinde 50 kilometreyi 8 buçuk saatte yürüyerek, Düzce'yi dolaşacaklar. Soğuk havada yapılan yürüyüş ile Sarıkamış şehitlerinin çektikleri acıları yaşayarak, onların ruhlarına dua okuyacaklar.


Sarıkamış Harekatı'nın ve Sarıkamış'ta askerlerin şehit oluşunun 105. yılı dolayısıyla Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, gençler ve az sayıdaki kadınlar, gece saatlerinde Belediye Meydanı'nda bir araya geldiler. Ardından yürüyüşe geçen kulüp üyeleri, gençler ve kadınlar, 50 kilometrelik yolu yürüyerek sabah saatlerinde şehitlikte olmayı planlıyorlar.


Yürüyüş hakkında açıklama yapan Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü, "Sarıkamış'ta şehit olan atalarımızı anlamak için böyle bir organizasyon yaptık" diye konuşarak, "Gençlerimizin Sarıkamış Harekatını ve şehitlerimizin çektikleri çileyi anlamak, farkındalığını artırmak için 4 yıldır bu yürüyüş programlarını yapıyoruz. 4 yıl önce 2 kişi olarak yürüdük. Sonra 3 olduk, 5 olduk. Bugün gördüğünüz üzere gayet kalabalık olduk. Daha da artacak. Biz bu farkındalığı artırıp insanların milli değerleri ve duyguları kaybetmemesini sağlayacağız inşallah. Şehitlerimizin ruhları şah olsun. Allah onlardan razı olsun" dedi


Yürüyüşe katılan Nermin Yıldız, "Sarıkamış'ta şehit olan atalarımızın en azından hangi şartlarda şehit olmuşlar, hangi şartlarda ülke bugünlere gelmiş, en azından onu bir tecrübe etmiş olacağız" dedi.


14 yaşında yürüyüşe katılan Efe Güzel ise, "Sarıkamış şehitlerimize bir farkındalık oluşturmak için buraya geldik. Onlar -30 derecede bacaklarına çubuk bağlayıp yürüdü. Bir nebzede olsa onların yaşadıklarını anlamak için buraya geldik" diye konuştu.


Sarıkamış şehitleri için yürüyen grup Düzce İl Emniyet Müdürlüğü önünde durarak polislerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.


Gece saatlerinde başlayan yürüyüşe katılanlar 50 kilometrelik etabı 8 buçuk saat yürüyerek sabah 09.00'da Düzce'de şehitlikte yapılacak programa katılacaklar. - DÜZCE

Sarıkamış, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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