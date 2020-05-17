Düzce'de Gençlik Haftası başladı - Son Dakika

19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Gençlik Haftası" etkinlikleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Anıt Park meydanına çelenk koyma töreni ile başladı.



Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-19 Mayıs tarihleri arası "Gençlik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Düzce Anıt Park meydanı önünde yapılan Gençlik Haftası açılış töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi dönemi nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Anıt Park Meydanına çelenk koyulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Törene İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir ve Gençlik Liderleri katıldı. Düzce'de Gençlik Haftası etkinlikleri dijital platformlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerle kutlanacak. Sportif ve sanatsal etkinlikler, halk oyunları gösterileri, haftanın anlamını belirten çeşitli video çalışmaları Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak. - DÜZCE