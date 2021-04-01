Düzce'de gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı - Son Dakika

Düzce'de UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Mergiç mahallesi 893. Sokak mevkisinde oluşturulan alanda, olası trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla yaklaşık 50 personelin katılımıyla ortak tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği trafik kazasına karışan 3 araçta sıkışanların ve ağır yaralananların olduğu bilgisi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan polis ekipleri, yolda gerekli önlemleri alırken diğer ekipler de 5 yaralıyı araçtan çıkararak hastaneye sevk etti.

Hareketli dakikaların yaşandığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

"Tatbikatlar yıl içinde tüm hızıyla sürecek"

Düzce Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Yıldırım, gazetecilere, personelin rutin olarak yapılan tatbikatlarla daima göreve hazır olduğunu söyledi.

Olay yerinde yaralılara hızla müdahale etmek istediklerini belirten Düzce UMKE Birim Sorumlusu Ahmet İyi de "Tatbikatlar yıl içinde tüm hızıyla sürecek. Acil durumlarda, afetlerde milletimize hizmet vermek için ekiplerimizi sürekli hazır tutmaya çalışacağız." diye konuştu.