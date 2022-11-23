5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce'de eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce'de eğitime bir gün ara verildi

23.11.2022 05:51
5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce'de eğitime bir gün ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, şehirde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra tedbir amaçlı eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı..

Düzce'de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremin ardından kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kararın tedbir amaçlı alındığını söyledi.

"TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERİLMİŞTİR"

Düzce Valisi Cevdet Atay, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

5.9 şiddetindeki deprem sonrası Düzce'de eğitime bir gün ara verildi

"ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ YOK"

Öte yandan Vali Atay depreme ilişkin yaptığı açıklamada ise, "İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından Valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

5.9 şiddetindeki deprem sonrası Düzce'de eğitime bir gün ara verildi
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Düzce, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce'de eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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