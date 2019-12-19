Düzce'de gerçekleştirilen kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Düzce'de gerçekleştirilen kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Düzce Valiliğinin koordinesinde Bolu Dağı'nda kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce'de gerçekleştirilen kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçeğini aratmadı, System.String[]

Düzce Valiliğinin koordinesinde Bolu Dağı'nda kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçekleştirildi.

Tehlikeli madde taşıyan tankerlerin, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçişlerinden Bolu Dağı Tüneli'ni kullanamaması ve günlük ortalama 9 bin 400 tankerin D-100 kara yolundan geçiş yapması nedeniyle, muhtemel kazalar ve kimyasal gaz sızıntısına hazırlıklı olunması amacıyla AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntılara karşı alınacak tedbir ve sızıntının önlenmesine yönelik tatbikatta senaryo gereği Bolu Dağı'nda kaza yapan kimyasal madde yüklü tankerden gaz sızıntısı meydana geldi.

Kazanın ardından yaralılar, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı, sızıntı bölgesine giren özel kıyafetli AFAD görevlileri, önlem alarak gazdan etkilenen sürücüyü kurtardı.

Ekipler, kazazedeleri kurtarmak ve sızıntıyı önlemek için yoğun çaba gösterdi, tatbikat gerçeğini aratmadı.

"Gaz sızıntısı önlendi, yaralılar olay yerinden çıkarıldı"

Düzce Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine, daha önce deprem tatbikatı yaptıklarını, bu tatbikatlarının KBRN konusunda olduğunu söyledi.

Günlük ortalama 9 bin 400 kimyasal yüklü tankerin bölgeden geçiş sağladığını belirten Kartal, "Bu bölgeden tüneli kullanamayan tankerler geçmekte. Bunların büyük bir kısmını kimyasal madde yüklü tankerler oluşturmakta. Senaryomuza göre tehlikeli madde taşıyan bir tanker, iki araca çarparak kaza yapmıştır. Daha sonra gaz sızıntısı nedeniyle ihbarı değerlendiren AFAD, sağlık, emniyet, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri, olay yerine gelmiş ve çalışmalara başlamıştır. Gaz sızıntısı önlendi, yaralılar olay yerinden çıkarıldı." diye konuştu.

Kartal, tatbikatları çok önemsediklerini vurgulayarak, "Afetin saati ve yeri yoktur. Afet denildiğinde tek kurum müdahale etmiyor. Bu kurumların hem kendi durumlarını hem de ortak çalışabilme kabiliyetlerini görmek açısından tatbikat son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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