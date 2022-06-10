Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü

10.06.2022 14:45
Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde geri manevra yapan tırın altın kalan kadın, hayatını kaybetti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde geri manevra yapan tırın altın kalan kadın, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İğneler köyünde Sezgin Ö. idaresindeki 23 BF 322 plakalı tır, yol kenarına park etmek için geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Mandıralı'ya (62) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan kadını Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü Sezgin Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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