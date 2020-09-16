Düzce'de gıda ve yem denetimlerinde 44 bin 578 lira ceza kesildi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ağustos ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 44 bin 578 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Ağustos ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 19 şikayet ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 19 gıda işletmesine 44 bin 578 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Ağustos ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 745, yem satışı yapan işyerlerinde 12 olmak üzere toplam 757 denetim gerçekleştirdi. - DÜZCE