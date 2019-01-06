Düzce'de Gizli Buzlanma Nedeniyle Kaza: 6 Yaralı
19 dakika önce
DÜZCE'de, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı.
DÜZCE'de, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-655 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce
yönüne giden Ergün Sağlam yönetimindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta duramadıve ışıkta bekleyen Ercan Aydın
yönetimindeki 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüleri Ergün Sağlam ve Ercan Aydın ile anne Selma Aydın ve çocukları Selimnur, Doğukan ve Semih yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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