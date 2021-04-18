Düzce'de göle kurulan 800 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Efteni Gölü'nde usulsüz olarak kurulan 800 metre ağ ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak alanında kontrolde bulundu. Gölde balık tutmak amacıyla 12 noktada usulsüz olarak kurulan 800 metrelik ağ ele geçirildi. Ağlar toplanırken, kimler tarafından göle bırakıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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