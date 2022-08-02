Yüzünü yıkamak isterken düştüğü gölette boğuldu

DÜZCE'de, gölette elini yüzünü yıkamak isteyen Burak Erdinç (27) dengesini kaybederek suya düştü. Sol tarafı felçli olan Erdinç, gölette boğularak hayatını kaybetti. Olay saat 19.00 sıralarında Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi. Melen suyu kenarında bulunan gölete elini, yüzünü yıkamak için eğilen Burak Erdinç, dengesini kaybederek gölete düştü. Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olan Burak Erdinç, sudan çıkamayarak hayatını kaybetti. Burak Erdinç'in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine jandarma ekipleri geldi. Erdinç'in cansız bedeni sudan çıkararak otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Burak Erdinç, Güncel, Son Dakika

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