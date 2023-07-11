Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şiddetli yağışların ardından Efteni Gölü taşınca 400 haneli İçmeler Köyü tamamen sular altında kaldı. Köylüler tahliye edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA EFTENİ GÖLÜ TAŞTI

Düzce'de hafta sonu etkili olan sağanak, sele neden oldu. Düzce'den geçen derelerin büyük kısmını besleyen, Gökyaka ilçesindeki Efteni Gölü de sağanak nedeniyle taştı.

KÖY TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

Göl havzasındaki İçmeler köyü, su altında kaldı. 400 haneli köydeki evlerin tamamı ile 50 bin dönümlük tarım arazileri su ile doldu.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Suyun 1 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar, traktör, AFAD botu ve kayıklar ile tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, boşaltılan köy dron ile havadan görüntülendi.