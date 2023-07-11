Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

11.07.2023 19:34

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü, Efteni Gölü'nün taşması sonucu su altında kaldı. Köylüler tahliye edilirken, bölgede hasar tespiti yapılıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şiddetli yağışların ardından Efteni Gölü taşınca 400 haneli İçmeler Köyü tamamen sular altında kaldı. Köylüler tahliye edildi.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA EFTENİ GÖLÜ TAŞTI

Düzce'de hafta sonu etkili olan sağanak, sele neden oldu. Düzce'den geçen derelerin büyük kısmını besleyen, Gökyaka ilçesindeki Efteni Gölü de sağanak nedeniyle taştı.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

KÖY TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

Göl havzasındaki İçmeler köyü, su altında kaldı. 400 haneli köydeki evlerin tamamı ile 50 bin dönümlük tarım arazileri su ile doldu.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Suyun 1 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar, traktör, AFAD botu ve kayıklar ile tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, boşaltılan köy dron ile havadan görüntülendi.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı
Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı
Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı
Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Efteni Gölü'ndeki taşkın, 350 dekarlık alanı adeta yok etti! Bir köyün sular altında kaldığı olayda maddi hasar büyük Efteni Gölü'ndeki taşkın, 350 dekarlık alanı adeta yok etti! Bir köyün sular altında kaldığı olayda maddi hasar büyük

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Cesedi Bulundu
18:49 Trafikte yaşadığı kavgayla gündem olmuştu! "Maseratili Polis"in cansız bedeni bulundu
18:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi, ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz
18:09 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırma konusunda 3 maddelik planda anlaştık
18:04 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırma konusunda 3 maddelik planda anlaştık
17:25 Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
17:23 Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi! 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
16:47 Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu
16:47 Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 19:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement