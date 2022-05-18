Düzce'de gömülü bulunan köpek ölülerine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de gömülü bulunan köpek ölülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

18.05.2022 16:51
Düzce'de gömülü bulunan köpek ölülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Cumayeri ile Çilimli ilçeleri sınırında bulunan Melen Deresi kenarındaki Dereboyu'nda köpeklerin öldürülüp daha sonra gömüldüğü bilgisine ulaşan Düzce Hayvanseverler Derneği üyeleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, savcılık izniyle bölgede kazı çalışması başlattı. Kepçeyle farklı alanlarda yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazı alanları, yapılan incelemenin ardından kapatıldı.

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Kaynak: AA

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